Конфликт интересов и бизнес-империя: зарубежные СМИ о доходах Трампа от криптовалюты

Декларация президента США Дональда Трампа, опубликованная 30 июня, продемонстрировала резкий рост его доходов от криптовалюты и вызвала интерес у зарубежных СМИ, которые заподозрили американского лидера в конфликте интересов. Самые интересные статьи изданий по этому поводу в материале «Рамблера».

Напомним, что официальный мемкоин Дональда Трампа был выпущен в середине января 2025 года. Мемкоин всегда считали криптовалютой, которая не имеет фундаментальной ценности. Предполагалось, что его создали ради шутки, однако затем у держателей мемкоина Трампа появилась возможность приобрести товары на сайтах, которые продают его мерч: часы, духи и кроссовки. Впоследствии и другие интернет-площадки, например туристический сайт Travala, также начали принимать $Trump к оплате.

Накануне Управление по этике правительства США опубликовало декларацию о доходах президента Дональда Трампа. И самой доходной сферой в бизнес-империи главы Белого дома стали криптовалюты, пишет The New York Post.

«Согласно декларации Трампа за 2025 год, он заработал ошеломляющие 635 миллионов долларов на продаже своей свободно обращающейся $Trump meme coin - выпущенной за три дня до его вступления в должность. В документах указан и дополнительный доход в размере более 236 миллионов долларов от продажи криптовалютных токенов WLFI через World Liberty Financial, компанию, основанную Трампом, его специальным представителем Стивом Уиткоффом и их сыновьями в 2024 году», - говорится в статье.

Также, по данным издания, Трамп сообщил о получении 205 миллионов долларов от инвестиций в стейблкоины, включая продажу активов Stablecoin Holdco, которая связана с World Liberty и выпуском стейблкоина USD1.

По оценке агентства Reuters, с тех пор как Трамп вернулся в Белый дом в 2025 году, его семья заработала на проектах, связанных с криптовалютами, не менее 2,3 миллиарда долларов.

«Вступив в должность, Трамп начал проводить политику и реализовывать инициативы, которые индустрия сочла выгодными: от введения федеральных правил для стейблкоинов до ослабления контроля со стороны Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам», - пишет издание.

При этом The New York Times считает, что финансы президента указывают на конфликт интересов в его криптобизнесе, так как Трамп одновременно и крупный игрок в криптоиндустрии и ее главный регулятор.

«И это далеко не единственная проблема, связанная с тем, что президентом стал бизнесмен. Семейный бизнес президента, Trump Organization, также извлекает выгоду из популярности Трампа в некоторых частях света, предоставляя право использовать его имя для объектов недвижимости в странах, имеющих решающее значение для внешнеполитических интересов США, включая Саудовскую Аравию и Катар», - говорится в статье.

Также газета обратила внимание на то, что в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации Трампа, инвестиционная компания, связанная с правительством ОАЭ, купила 49% акций World Liberty, что вызвало множество этических вопросов.

«Вскоре ОАЭ заключили сделку с администрацией Трампа - вопреки возражениям некоторых представителей органов национальной безопасности - об экспорте ценных компьютерных чипов, на которых работает искусственный интеллект», - заметили журналисты.

Правительственный надзор за этикой также раскритиковал Трампа за расширение его бизнес-империи во время пребывания на посту президента США, назвав беспрецедентным «конфликты интересов президента с криптоиндустрией», отмечает The Wall Street Journal.

При этом Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома, подчеркнула, что «ни президент, ни его семья никогда не были и никогда не будут вовлечены в конфликт интересов», пишет The Guardian.

«Президент Трамп с гордостью превратил Соединенные Штаты в мировую криптостолицу, приняв ряд указов и другие разумные меры, направленные на стимулирование инноваций и экономических возможностей для всех американцев», - заверила она.

Также в Белом доме уверены, что все действия президента Трампа и его администрации «направлены на благо американского народа».