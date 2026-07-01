Мэр Кишинева потребовал раскрыть зарплаты всех ставленников Санду

В Молдавии разгорелся громкий скандал из-за зарплат представителей правящей партии «Действие и солидарность», сообщает Noi.md. Поводом для разбирательств стало расследование о фиктивном трудоустройстве двоюродной сестры президента Майи Санду.

Ранее СМИ сообщили, что родственница главы государства числилась пресс-секретарем в авиационной госкомпании. Утверждалось, что женщина вообще не появлялась на рабочем месте, но получала около 6,8 тысячи долларов в месяц..

После публикации расследования кузина президента уволилась из компании, пообещала вернуть всю сумму в бюджет и была исключена из правящей партии. Санду заявила, что узнала об этой истории из прессы и не считает себя виновной в случившемся.

На фоне скандала мэр Кишинева Ион Чебан потребовал от властей полной финансовой прозрачности. По его мнению, доходы всех людей, трудоустроенных правящей партией в правительстве и госструктурах должны быть раскрыты.

Также глава столицы потребовал предать огласке доходы нанятых властями экспертов, которые, по его словам, получают в госучреждениях тысячи евро. Мэр подчеркнул, что граждане имеют право знать эти цифры, и пообещал направить официальные запросы во все ответственные ведомства.