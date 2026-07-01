Совбез Ирана заявил о возмездии за гибель Али Хаменеи

Виновные в гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут наказаны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр.

«Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Высшего совета национальной безопасности Ирана в соцсети X, передаёт РИА Новости.

Ранее государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и его похороны пройдут с 4 по 9 июля.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен провести церемонии прощания с Али Хаменеи не только в Иране, но и в Ираке.