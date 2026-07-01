Сырского заподозрили в запугивании Зеленского

Подполковник запаса Олег Иванников считает, что глава ВСУ Александр Сырский начал запугивать Владимира Зеленского, пытаясь сконцентрировать в своих руках. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Иванникова, заявления Сырского о необходимости усилить мобилизацию вышли за рамки обычного военного планирования. Теперь это превратилось в инструмент политического давления на Зеленского, считает военный.

Он отметил, что Сырский постепенно трансформируется в самостоятельную и опасную для офиса Зеленского фигуру. Военное руководство начинает диктовать свои условия гражданским властям.

«Сырский начал откровенно угрожать Зеленскому, запугивать его и диктовать свои политические требования. Это особый и очень важный сигнал для киевской власти», - подчеркнул Иванников.

По его мнению, в случае обострения ситуации СБУ и полиция не смогут помешать военным взять контроль над Киевом. Иванников заявил, что в действиях генерала прослеживается явное желание отстранить Зеленского от ключевых рычагов управления государством.

В России оценили планы Залужного баллотироваться в президенты Украины

«Нельзя исключать, что Сырского к этому решению подталкивают западные спецслужбы», - подчеркнул подполковник запаса.

Ранее на закрытых совещаниях Зеленский уже обсуждал возможность проведения выборов осенью 2026 года, столкнувшись с конкуренцией со стороны экс-главы ВСУ Валерия Залужного. СМИ писали, что Залужный отказался от предложенного ему поста премьер-министра и подтвердил свои президентские амбиции.