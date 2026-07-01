В Ереване ответили на вопрос о встрече Путина и Пашиняна

Замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что Ереван заинтересован в диалоге с Россией. Об этом сообщает News.am.

В среду, 1 июля, Сафарян ответил на вопросы журналистов. Дипломат отметил, что армянские власти заинтересованы в «продолжении отношений». Он подчеркнул, что в ближайшее время «будут контакты».

Комментируя возможность проведения двусторонних встреч на высшем или высоком уровне, дипломат заявил, что если такие переговоры состоятся, людей об этом обязательно проинформируют, и добавил, что они «обязательно будут».

Третьего июня во время предвыборной кампании премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после выборов в Национальное собрание он отправится в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. 29 июня Пашинян заявил, что конкретная встреча не была запланирована. Как отметил армянский премьер, слова, что она состоится «в ближайшее время», не означали, что переговоры пройдут в течение нескольких дней или недель.

Правящая партия «Гражданский договор» Пашиняна одержала победу на выборах. Голосование проходило на фоне обострения отношений между Москвой и Ереваном. В ночь после закрытия избирательных участков Пашинян заявил, что Армения продолжит свой курс на сближение с Евросоюзом, но при этом сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Страны-члены евразийской организации призвали Ереван провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. Пашинян ответил, что время для этого еще не пришло.

В последнее время вводились ограничения на поставки некоторых продовольственных товаров из Армении. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ограничения связаны исключительно с нарушениями, а причины таких мер «не лежат в плоскости политики».