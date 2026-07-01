Мерц сделал заявление о диалоге с Россией по украинскому вопросу

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Россия скоро примет участие в переговорах, направленных на урегулирование украинского конфликта.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине он заверил, что западные страны открыты для подобных диалогов.

Как подчеркнул глава немецкого правительства, Евросоюз, Североатлантический альянс и Украина неоднократно заявляли о своей готовности к переговорному процессу, сообщает агентство «Интерфакс».

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Мерц также уточнил, что на предстоящем саммите НАТО планируется принять новые решения относительно финансовой поддержки Киева в военной сфере.