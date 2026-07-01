Раскрыты возможные темы «секретной встречи» Зеленского с соратниками

Политолог Александр Асафов предположил, что на «секретной встрече» руководства Украины обсуждался возможный старт избирательной кампании экс-главы ВСУ Валерия Залужного. Об этом эксперт рассказал News.ru.

СМИ писали, что в середине июня Зеленский провел закрытую встречу с высокопоставленными чиновниками и политиками, чтобы обсудить возможность проведения президентских выборов осенью. По мнению Асафова, созванное Зеленским совещание было полностью посвящено фигуре Залужного. Политолог заявил, что часть украинских политиков, которых собрал Зеленский, до этого уже проводила личные встречи с Залужным. Это указывает, что обсуждение будущих внутриполитических процессов в стране уже началось, считает Астафьев.

Он назвал начало предвыборной гонки с участием популярного генерала крайне неприятной новостью для Зеленского и его команды. Асафов подчеркнул, что слова Залужного о своих политических амбициях были бы невозможны без одобрения извне. Эксперт уверен, что в этом вопросе бывший военачальник опирается на поддержку со стороны Великобритании.

Аналитик полагает, что западные страны решили запустить избирательный процесс на Украине уже этой осенью. Такая перспектива, по мнению политолога, вызвала серьезное волнение в офисе Зеленского.

«Это объясняет вот эту лихорадочную череду попыток встреч и разговоров», - заключил Асафов.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Зеленский задал Залужному вопрос, планирует ли тот баллотироваться, и получил утвердительный ответ. Их встреча состоялась на прошлой неделе в Киеве, поводом для вызова Залужного, посла Киева в Лондоне, стала отставка британского премьера Кира Стармера.

Названа возможная цель секретных переговоров с участием Зеленского

Отмечалось, что после обсуждения отношений двух стран Зеленский перешел к главной теме: он заявил, что ситуация позволяет провести выборы осенью 2026 года, но его противостояние с Залужным якобы грозит расколом общества. По данным СМИ, Залужного пытались отговорить от участия в выборах, предлагая другие должности, включая пост премьера, но все эти предложения были отклонены.