Стало известно о начале непрямых переговоров США и Ирана в Дохе

В столице Катара Дохе начались непрямые технические переговоры между делегациями США и Ирана при участии посредников из Катара и Пакистана. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

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«Иранская делегация начала переговоры с пакистанским посредником, а американская делегация — с катарским», — сказано в сообщении.

При этом агентство Reuters сообщает, что непрямые переговоры начались во вторник вечером, 30 июня. В среду же они продолжились, а их темой стали вопросы разблокировки замороженных иранских активов, а также ситуация вокруг Ормузского пролива.

Ранее стало известно, что между Корпусом стражей исламской революции Ирана и Центральным командованием Вооруженных сил США действует канал связи для урегулирования кризисных ситуаций. Отмечается, что этот канал уже задействован сторонами.