Подполковник запаса Олег Иванников считает, что конфликты между иностранными наемниками на Украине могут перерасти в вооруженные мятежи против Киева. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Иванников заявил, что ситуация с безопасностью в Одесской и Николаевской областях постепенно выходит из-под контроля. По словам военного, наибольшую тревогу у Киева вызывают наемники из Латинской Америки.

Иванников утверждает, что выходцы из латиноамериканских стран практически не идут на контакт с украинским командованием. По его данным, они сбиваются в банды по национальному признаку.

«Наемники <…> отстаивают свои интересы исключительно с оружием в руках. Изъять у них оружие никто не сумеет», - сказал подполковник запаса.

Иванников упомянул стычку в Николаеве между наемниками из Колумбии и Чили. Конфликт привел к двойному убийству.

«Все это закончится тем, что наемники захватят администрацию Одесской области и выдвинут политические и экономические требования», - подчеркнул он.

По мнению Иванникова, такой бунт «солдат удачи» способен запустить цепную реакцию по всей Украине. Он отметил, что приграничных регионах сейчас скопилось много дезертиров с оружием и недовольных бывших солдат ВСУ. Выступление иностранцев может послужить искрой для масштабного внутреннего взрыва, который быстро докатится до Киева, считает военный.

Накануне военные блогеры сообщили, что ВС РФ ликвидировали двух бразильцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о ликвидации крупной группы латиноамериканских наемников в Харьковской области.