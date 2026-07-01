В Белоруссии помиловали 32 человека

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 человек, 28 из которых были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

Соответствующий документ был подписан в преддверии Дня Независимости республики

Среди помилованных 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признав вину.

В марте текущего года Лукашенко помиловал ряд политзаключенных после переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом. В список пошли политический блогер Эдуард Пальчис, правозащитница Анастасия Лойко, журналистка Катерина Андреева, бывший сотрудник таможни Николай Куляшов, активист Ким Самусенко и другие лица, осужденные по делам, связанным с участием в протестных акциях.