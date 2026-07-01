В России оценили планы Залужного баллотироваться в президенты Украины

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с Рамблером прокомментировал информацию о возможных президентских амбициях бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. По мнению эксперта, вся публичная активность экс-главкома указывает на подготовку к предвыборной гонке, в то время как действующая украинская власть пытается минимизировать любые риски для себя, оказывая давление на потенциальных оппонентов.

Ранее украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Валерий Залужный в ходе личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо ответил «да» на вопрос о планах баллотироваться на пост главы государства, если выборы условно состоятся осенью текущего года. По данным журналистов, этот разговор состоялся незадолго до отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Специалист подчеркнул, что тема политических амбиций бывшего военачальника уже давно присутствует в информационном поле. Комментируя вероятность проведения избирательной кампании и шансы Залужного сменить Зеленского на посту лидера республики, политолог отметил, что медийное поведение бывшего главнокомандующего полностью соответствует поведению участника будущих выборов, а его назначение в Лондон являлось попыткой Офиса президента снизить внутренние риски.

Информация о том, что Валерий Залужный собирается баллотироваться на пост президента Украины, не новая. Она постоянно циркулирует в украинских медиа и заслуживает того, чтобы рассматривать её серьёзно. По большому счёту, вся публичная активность Валерия Залужного похожа на активность кандидата на пост главы государства. Своими действиями он подтверждает собственные президентские амбиции. Я думаю, что одна из причин его фактического выдворения с территории Украины на должность посла как раз и заключалась в этих амбициях. Что бы ни говорил Зеленский на этот счёт, но Украина готовится к выборам. Иван Мезюхо Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения»

По словам эксперта, в Офисе президента Украины прекрасно понимают уязвимость текущих рейтингов власти, поэтому рассматривают исключительно сценарий скоротечных и максимально контролируемых выборов, в рамках которых сильные альтернативные кандидаты будут зачищены или заблокированы.

«Я думаю, что сегодня Офис Зеленского рассматривает потенциальную избирательную кампанию как молниеносную технологию. Ему нужны быстрые выборы, чтобы успеть победить. В случае полноценной кампании, во время которой будет открыта политическая дискуссия и соблюдены все демократические процедуры, у Зеленского просто нет шансов на переизбрание. В идеале он бы вообще не хотел проводить выборы, но если и проводить, то в очень сжатые сроки и с минимальным числом независимых кандидатов, способных составить ему реальную конкуренцию», — пояснил политолог, напомнив об уголовных производствах против Петра Порошенко*, давлении на Виталия Кличко и нейтрализации медийного влияния новых лидеров мнений.

Мезюхо подчеркнул, что принципиальной разницы в идеологии между Зеленским и Залужным для России нет, так как оба придерживаются милитаристского курса, однако фигура нового президента предоставит Киеву больше пространства для манёвра.

«По большому счёту, что Залужный, что Зеленский — это политики войны, а не мира. Валерий Залужный в своих статьях, которые он написал, уже будучи послом Украины в Великобритании, исходит из позиции милитаризма и эскалации. Да, он позволял себе лёгкую критику нынешнего военного курса, но это не потенциальный президент мира. Для Российской Федерации Валерий Залужный — это такой же бандеровец, как и Зеленский. Но правда заключается в том, что любой новый президент Украины будет обладать большей возможностью для манёвра во внешней и внутренней политике, поскольку все прошлые провалы он сможет повесить на своего предшественника Владимира Зеленского», — заключил аналитик.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ