Обзор иноСМИ: тяжелая жизнь ЕС без России и зачем Зеленскому ссора с Польшей

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Большой торг Ирана и США

Первого июля в Дохе возобновятся непрямые переговоры между Ираном и США по поводу разморозки иранских активов на шесть миллиардов долларов, пишет The Guardian. С момента подписания соглашения стороны так и не провели свою первую встречу «лицом к лицу». Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Катар во вторник для обсуждения региональных вопросов, включая прекращение огня в Иране и ситуацию в Ливане. Представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари подчеркнул, что «они прибыли сюда не для переговоров с иранцами» - встречи проходили с катарскими посредниками. Иран и США продолжают спорить из-за Ормузского пролива через посредников.

Западные страны выступают против планов Ирана ввести пошлины для коммерческих судов в Ормузском проливе. Однако они готовы обсуждать предложение Омана, которое предусматривает добровольные взносы или плату за конкретные навигационные услуги. Переговоры по ядерной программе Ирана даже не начинались, хотя на эти сложные дискуссии отведено всего 60 дней (начиная с 17 июня). Весь этот процесс оказался под угрозой, поскольку на выходных стороны устроили перестрелку в Ормузском проливе. Теоретически срок переговоров можно продлить, но дипломатов пугает, что дело почти не двигается. При этом представитель МИД Ирана Исмаил Багаи оценивает контакты с США довольно оптимистично - и это всего через несколько дней после того, как стороны обменялись ударами из-за спора вокруг контроля над проливом. По его словам, с самого начала, когда стороны начинали этот дипломатический процесс, никто не рассчитывал, что он будет гладким и беспрепятственным. Багаи напомнил, что диалог начался после двух войн менее чем за год.

«Зеленский идет на конфликт с Польшей ради выборов»

Польское издание Interia проанализировало новый виток напряженности в отношениях Украины и Польши, вызванный законопроектом Владимира Зеленского о создании «пантеона героев». В него могут войти пособники нацистов и участники Волынской резни. Историк Лукаш Адамский в беседе с изданием назвал этот шаг осознанной эскалацией и пренебрежением польской исторической памятью. По оценке эксперта, Зеленский сейчас склонен воспринимать Польшу как «вторую Венгрию Орбана» - страну, которую можно игнорировать на международной арене, опираясь на поддержку ключевых западноевропейских держав вроде Франции и Германии.

Политолог допускает «циничный внутриполитический расчет» Киева: на фоне обвинений в коррупции и вероятного подписания соглашения с Россией Зеленский пытается заручиться поддержкой националистов и военных перед будущими выборами. По словам Адамского, если в «пантеон героев» войдут люди, ответственные за Волынскую резню, это станет пересечением «красной линии» для Варшавы и разрушит общеевропейский консенсус, запрещающий героизацию пособников нацистов (в качестве примера он привел Хорватию, которой ради вступления в ЕС пришлось пересмотреть культ усташей). Аналитик считает, что политика Киева может привести к беспрецедентному межпартийному консенсусу в Польше - от правых до леволибералов - и заставить Варшаву официально увязать интеграцию Украины в Евросоюз с жесткой корректировкой украинской политики.

Жизнь без России: ЕС ждет ценовой шок при закупках СПГ

Европа начинает сезон закачки газа в подземные хранилища (ПГХ) с одного из самых низких уровней за последние годы - в начале апреля они были заполнены всего на 28 процентов. Как отмечает EU Today, наложение двух факторов - отказа от российских энергоносителей и перебоев на мировом рынке СПГ - может привести к тому, что к зиме регион подойдет с крайне тонкой «подушкой безопасности». Хотя инфраструктура ЕС полностью готова к приему сырья, ключевой проблемой становится финансовая целесообразность: по оценкам аналитиков, дополнительные расходы на заполнение ПГХ до приемлемых 80 процентов могут обойтись ЕС в 10-15 миллиардов евро. Ситуацию осложняет запрет на российский СПГ - это лишает европейские компании возможности перепродавать излишки, делая всю систему зависимой от высоких летних цен и менее гибкой.

Отказавшись от трубопроводного газа из России, европейский рынок теперь напрямую зависит от конъюнктуры мирового рынка СПГ и стабильности поставок из США и Катара. Любое похолодание, задержка технического обслуживания в Норвегии или обострение конфликта вокруг Ормузского пролива мгновенно провоцируют жесткую ценовую конкуренцию с Азией за свободные танкеры. Операторы отмечают, что номинальных мощностей в ЕС достаточно, однако они распределены неравномерно, и приграничные газопроводы в Центральной и Юго-Восточной Европе могут столкнуться с дефицитом при пиковых нагрузках. В итоге уязвимость Европы сместилась из плоскости физической нехватки ресурсов в плоскость ценовых шоков, которые в случае суровой зимы снова поставят правительства перед выбором: субсидировать промышленность и граждан или принудительно сокращать потребление.

Как мэр Львова разозлил МИД Польши

Издание Interia рассказало о скандале между МИД Польши и мэром Львова Андреем Садовым во время конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Поводом для спора стало подписание Садовым шести инвестиционных соглашений на сумму 2,5 миллиона евро с партнерами из Литвы, Германии, Чехии, Швеции и Франции. В их числе «демонстративно» не оказалось польского бизнеса. На этот шаг отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский, иронично заметив в соцсетях: «Может, оно и к лучшему, потому что польская компания, построившая во Львове мусоросжигательный завод, до сих пор не может дождаться оплаты». Предыстория конфликта связана с тем, что в марте Львов разорвал контракт с польским подрядчиком, обвинив его в срыве сроков. Международная торговая палата в Париже позже признала это решение незаконным, встав на сторону польской компании.

Спикер польского дипломатического ведомства Мацей Вевюр заявил, что Садового вообще не приглашали на конференцию, а свое мероприятие во главе львовской делегации он организовал отдельно. Мэр Львова в ответ обвинил Варшаву в некомпетентности, использовав польскую поговорку «Что общего у пряника с ветряной мельницей?» (на русском языке аналог - «В огороде бузина, а в Киеве дядька»). Общий фон визита украинской делегации, которую вместо Владимира Зеленского возглавила премьер Юлия Свириденко, оставался крайне напряженным. Издание напоминает, что Зеленский пропустил форум в Гданьске после очередного дипломатического кризиса: он присвоил одному из воинских подразделений название в честь пособников нацистов, после чего президент Польши Кароль Навроцкий демонстративно лишил его высшей польской награды - ордена Белого Орла.

Исторический сдвиг в НАТО: Европа забирает военное командование у США

Французская газета Le Figaro проанализировала исторические изменения в структуре НАТО накануне саммита в Анкаре. Впервые с момента создания альянса в 1949 году все три его ключевых операционных командования переходят под руководство европейских офицеров, тогда как ранее эти посты традиционно занимали американцы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже назвал это решение материализацией «европейской опоры» внутри блока. За этим историческим перераспределением ролей стоит многолетнее давление со стороны Вашингтона, который требует от Европы брать на себя гораздо больше ответственности и расходов в сфере собственной обороны.

Речь идет о штабах командования объединенными силами НАТО, которые отвечают за планирование и проведение военных операций альянса в случае кризиса или масштабного конфликта. Именно на этом уровне принимаются стратегические оперативные решения: от координации действий сухопутных, морских и воздушных сил до развертывания войск и логистики подкреплений. При этом каждое из трех ведомств покрывает строго определенную географическую зону - так, штаб-квартира в Норфолке (штат Вирджиния) по-прежнему координирует безопасность в стратегически важном регионе Северной Атлантики. Через этот район в случае войны в Европе проходили бы американские и канадские подкрепления. Штаб в Неаполе контролирует южный фланг - от Средиземноморья до Северной Африки, а штаб в Брюнсюме (Нидерланды) - восточный фланг НАТО.