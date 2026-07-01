У сестры президента Молдавии оказалась неоправданно высокая зарплата

Сестра президента Молдавии Майи Санду Анастасия Табурчану получила неоправданно высокую зарплату после назначения на государственную должность вне конкурса. Об этом в Telegram сообщает издание Telegraph Moldova.

Анастасия Табурчану является двоюродной сестрой Санду. Ранее в июне стало известно, что Табурчану была назначена на должность руководителя государственного оператора распределительных электросетей Молдавии RED Nord без проведения конкурса.

В публикации отмечается, что Санду признала факт назначения на вакантную должность родственницы, но не смогла объяснить причину такого назначения.

Ранее Санду заявила, что Европейский союз сможет поднять вопрос о Приднестровье, если состоятся переговоры о завершении конфликта на Украине. Речь идет о мирном выводе российских войск из региона.