Рютте попытался оправдать украинские дроны над странами НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил появление украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над странами НАТО отклонением от курса. Его слова прозвучали в интервью Financial Times (FT).

«Украина не использует воздушное пространство НАТО преднамеренно. Иногда такие беспилотники могут отклоняться от курса. (...) Это может происходить по многим причинам, например, из-за радиоэлектронного подавления или по другим причинам», — заявил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что возможность преднамеренного использования Украиной воздушного пространства стран альянса для ударов по России «даже не рассматривается».

Ранее сообщалось о нескольких инцидентах с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) над странами Балтии: 8 июня истребители стран НАТО сбили БПЛА в воздушном пространстве Латвии. До этого, 20 мая, военные самолеты альянса уничтожили беспилотник над Литвой.