В Венесуэле зафиксировали шокирующее природное явление

Необычное атмосферное явление наблюдали жители Венесуэлы после разрушительного землетрясения — небо над страной окрасилось в ярко-красный цвет. Как пояснил телеканал VTV, этот эффект обусловлен физическим процессом, известным как рэлеевское рассеяние.

В эфире канала уточнили, что после мощных подземных толчков в атмосферу поднялись огромные объёмы пыли, песка и мельчайших твёрдых частиц. Эти микроскопические взвеси пропускают преимущественно волны большей длины, которые и создают визуальный эффект красных и оранжевых оттенков на небосводе.

Напомним, что 24 июня Венесуэла пережила две серии сейсмических ударов. По данным Геологической службы США, магнитуда первого землетрясения составила 7,2, второго — 7,5. По последним официальным данным, число жертв трагедии достигло 1943 человек.

Ученые объяснили возникновение двойного землетрясения в Венесуэле

Стихия разрушила сотни жилых домов, нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре и медицинским учреждениям, а также вынудила власти закрыть главный аэропорт страны.