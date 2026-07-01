В Киеве объяснили желание Зеленского избраться на второй срок

Желание президента Украины Владимира Зеленского переизбраться на второй срок связано с «выбиванием иностранной помощи» и отсутствием большинства на следующих парламентских выборах. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Нам важно, чтобы Зеленский мог выбивать у западных партнеров те ресурсы, которые они ему обещали. Потому что придет новый человек, и они все попытаются уклониться от своих обещаний», — передает издание слова входящего в верхушку власти источника.

Отмечается, что при следующих парламентских выборах «Слуга народа» не сможет набрать большинство, что заставляет Зеленского сфокусироваться на международной политике, вопросах безопасности и военных действий.

Стало известно о секретных переговорах с участием Зеленского

Ранее стало известно, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол страны в Лондоне Валерий Залужный заявил Зеленскому о своих планах баллотироваться в лидеры республики.