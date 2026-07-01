В Сумской области ввели почасовые отключения света

Почасовые отключения света введены в Сумской области Украины вдобавок к аварийным отключениям, сроки восстановительных работ на сетях продлены. Об этом сообщается в Telegram-канале компании "Сумыоблэнерго".

"Работы на сетях 29-30 июня, о проведении которых мы оповещали, продолжены из-за увеличения их объема. Продолжают действовать графики аварийных отключений в части Сумской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркнули в компании, "по распоряжению "Укрэнерго" в регионе внедрены графики почасовых отключений".

В частности, на ситуацию повлиял рост потребления электроэнергии из-за жары, кроме того, проблемы в энергосетях региона "носят накопительный характер".

В компании призвали жителей экономить электроэнергию. Сроки окончания ремонтных работ не называются.