СМИ озвучили количество погибших от аномальной жары в Испании

Предварительные данные испанского Министерства здравоохранения, полученные в рамках системы оперативного учета смертности, показали, что минувший июнь стал крайне тяжелым периодом для страны в связи с экстремальными погодными условиями. По информации издания El País, ссылающегося на эти статистические сводки, количество летальных исходов, ассоциированных с перегревом, приблизилось к девяти сотням.

Как уточняет газета, 623 случая пришлись на семидневный промежуток, когда столбики термометров устойчиво держались на аномальных отметках. При этом самый высокий показатель смертности от жары с начала мониторинга в 2015 году был зафиксирован в 2017-м, когда погибла тысяча человек.

Июнь 2026 года занял второе место в рейтинге самых знойных месяцев за всю историю метеонаблюдений в Испании, ведущихся с 1961 года. Национальное метеорологическое агентство AEMET присвоило прошедшему месяцу категорию «чрезвычайно жаркий». Лидерство по температурным показателям по-прежнему сохраняет июнь 2025 года.

Знойная погода охватила не только Пиренейский полуостров, но и другие европейские страны. Во второй декаде июня температура воздуха на значительной части континента достигла 40-градусных значений, а в отдельных регионах превысила этот порог.

Красный уровень опасности (наивысший) объявлен во Франции, Великобритании, Нидерландах и Италии. По оценкам телеканала France 24, под воздействие экстремальной жары в Европе попали как минимум 94 млн человек.