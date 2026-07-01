Около 900 человек скончались в Испании из-за жары в июне

В июне этого года в Испании на фоне жары скончались около 900 человек, 623 из которых — за неделю аномальной температуры. О этом сообщила газета Pais со ссылкой на предварительные данные системы ежедневного мониторинга смертности Минздрава страны.

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По данным журналистов, июнь 2026 года стал вторым самым жарким месяцем в Испании за всю историю метеонаблюдений в стране, которые ведутся с 1961 года. Государственное метеорологическое агентство AEMET охарактеризовало прошлый месяц как «чрезвычайно жаркий».

Издание отметило, что июнь также оказался вторым по количеству смертей от жары. Наивысший показатель был зафиксирован в 2017 году — одна тысяча случаев. Наблюдения ведутся с 2015 года.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что с 21 июня в Европе зарегистрировано более 1,3 тысячи случаев избыточной смертности, связанных с экстремальной жарой. По его словам, Европа остается самой быстро нагревающейся частью света: температура здесь растет вдвое быстрее среднемировых показателей.

По словам представителя Национальной федерации похоронных услуг Готье Катона, морги Парижа оказались переполнены на фоне аномальной жары и роста числа смертей. По его словам, свободных мест практически не осталось не только в столице Франции, но и в пригородах.