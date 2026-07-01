Генсек НАТО признался, что мысли о России не дают ему уснуть

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью турецкому госагентству Anadolu признался, что мысли о России не дают ему уснуть.

«Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия. К сожалению, главная долгосрочная угроза, с которой мы сталкиваемся, — это Россия», — цитирует его РИА Новости.

В декабре прошлого года российский лидер Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России напасть на Европу.

В МИД заявили об увеличении масштабов учений НАТО у российских границ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчёркивал, что Москва не собирается нападать на государства ЕС и НАТО и готова закрепить это юридически.