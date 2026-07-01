Западным "партнерам" Владимира Зеленского приходится по вкусу вариант "евроинтеграции" по примеру гетмана Ивана Мазепы, который предал русского царя Петра I во время войны с Карлом XII и хотел передать украинские земли Шведскому королевству. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Евроинтеграция" Мазепы заключается в том, что он пытался отдать врагу народ и земли под полное его управление. И такая "евроинтеграция" по вкусу нынешним кукловодам и хозяевам Зеленского", - написал Медведчук в своей статье на сайте движения.

Он отметил, что Зеленский пытается "отменить историю", потому что она ему "не подходит". Политик напомнил, что ни на какую независимость украинских земель Мазепа не претендовал, он рассчитывал передать их королю Швеции Карлу XII, чтобы сохранить там свою власть. "История объективно гласит, что тогда православное население Гетманщины (никакого государства Украина тогда не было) не захотело единого государства ни с поляками, ни со шведами, и Мазепу не поддержало еще до Полтавской битвы, что определило ее исход", - подчеркнул Медведчук.

Он пояснил, что после резкой реакции Польши на попытки Киева героизировать членов УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) Зеленскому пришлось срочно искать нового национального героя, который устроил бы западных партнеров.

Ранее Зеленский торжественно открыл бюст Мазепы в Киево-Печерской лавре, а также анонсировал установку еще одного памятника Мазепе в центре Киева - на бульваре Тараса Шевченко, где раньше находился памятник Ленину. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим в своих попытках перепрограммировать население страны зашел в идеологический тупик, а Зеленский в очередной раз предал память предков.

Иван Мазепа - военный и политический деятель конца XVII - начала XVIII веков, гетман Левобережной Украины, длительное время был ближайшим сподвижником Петра I. В ходе Северной войны, посчитав, что Петр I проигрывает, перешел на сторону шведского короля Карла ХII. За измену присяге был предан гражданской казни с лишением полученных титулов и наград. Русская православная церковь предала Мазепу анафеме за нарушение данной на Евангелии присяги на верность русскому царю, а также за то, что он позволил осквернять православные храмы шведским солдатам.