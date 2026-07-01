Южную Африку охватили протесты

На этой недели тысячи демонстрантов в ЮАР вышли на митинги против нелегальной иммиграции. Эти протесты стали самыми масштабными акциями на тему миграции со времен вспышки антимигрантского насилия в стране в 2008 году - тогда были убиты 62 человека, сообщает Bloomberg.

Протесты начались после того, как некоторые группы активистов установили «крайний срок» до 30 июня для выезда всех мигрантов, находящихся в стране незаконно. Активисты обвиняют нелегалов в росте безработицы среди граждан ЮАР (мигранты соглашаются на низкие зарплаты), а также в других проблемах, включая высокий уровень преступности.

В понедельник вечером президент Сирил Рамафоса встретился с лидерами некоторых из этих движений и призвал их проводить акции мирно. Правительство ЮАР отвергло их ультиматум, заявив, что обеспечивать соблюдение миграционного законодательства могут только официальные органы власти.

Нгизже Мчуну, один из лидеров протеста, заявил, что винит нелегальную миграцию в резком росте оборота наркотиков в ЮАР. Он также выразил недовольство большим количеством мелких местных магазинов, которыми управляют иммигранты из других африканских стран, заявив, что все они должны принадлежать гражданам ЮАР.

Полиция ЮАР направила сотни полицейских в города, включая Йоханнесбург и Дурбан, чтобы подготовиться к вспышкам насилия. Предыдущие марши приводили к нападениям на мигрантов и погромам принадлежащих иностранцам предприятий. В Йоханнесбурге некоторые магазины, которыми владеют иностранцы, закрылись еще до прибытия протестующих во вторник. В отдельных частях страны для защиты бизнеса были задействованы частные охранные предприятия.

Полиция подтвердила арест трех человек в Хиллброу, пригороде Йоханнесбурга с высокой долей мигрантов, после того как два человека получили ранения в ходе протестов. По данным полиции, эта троица «открыла огонь по проходившим по улице протестующим, на что участники марша ответили «поджогом автомобиля подозреваемых». Среди раненых оказался 17-летний подросток.

Некоторые протестующие бросали кирпичи, выбив окна в нескольких домах в Йовилле - еще одном пригороде, где проживает много африканских мигрантов. Полиция сообщила об аресте пяти человек по подозрению в ограблении магазина, принадлежащего иностранцу, в крупнейшем районе Йоханнесбурга, Соуэто. В провинции Квазулу-Натал около десяти человек были также арестованы за мародерство.

Среди участников марша, прошедшего 30 июня по центру Йоханнесбурга, были молодые люди с дубинками и женщины всех возрастов. В руках они несли плакаты с лозунгами «ЮАР должна выйти из Конвенции ООН о статусе беженцев», «Будущее наших детей» и «80% детей в провинции Лимпопо рождаются у иностранцев».

На фоне протестов тысячи мигрантов, в основном из соседних Зимбабве и Малави, собрались у своих посольств и консульств с просьбой организовать их возвращение на родину. По данным полиции, на данный момент репатриировано более 25 тысяч человек.

В последние несколько дней на пограничном пункте Бейтбридж на границе с Зимбабве фиксировалась повышенная активность транспорта: автобусы с мигрантами массово покидали ЮАР. Тысячи граждан Малави также вернулись в свою страну из центра временной репатриации в Дурбане.

В июне на фоне растущей антимигрантской напряженности на родину вернулись три группы нигерийских мигрантов, включая группу из 271 человека.

В период с момента окончания правления белого меньшинства в 1994 году многие африканские мигранты переехали в Южную Африку в надежде на лучшую жизнь. По официальным данным, сейчас в Южной Африке проживает более трех миллионов иностранцев. Полиция сообщила, что с января было арестовано около 50 тысяч мигрантов за незаконное нахождение в стране.