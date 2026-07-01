Вэнс заявил о беспокойстве из-за позиции Папы Римского по вопросам миграции

Позиция Папы Римского Льва XIV по вопросам миграции вызывает беспокойство. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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Понтифик неоднократно выступал с критикой антимиграционной кампании, объявленной главой Белого дома Дональдом Трампом. Он указывал на чрезмерную жестокость в реализации американского подхода.

Вэнс отметил, что сам является верующим католиком и пытается убедить церковные иерархии в обоснованности политики Соединенных Штатов по этому вопросу.

«Я призываю их к диалогу, но напоминаю, что массовая миграция имеет свои негативные последствия», — подчеркнул вице-президент США.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил желание Трампа стать «величайшим коммунистом в истории».