Травма, удар, серьезная болезнь: что скрывается за международным конфузом Макрона

Появление президента Франции Эммануэля Макрона на официальной встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в темных очках вызвало волну слухов о происходящем с политиком. Что могло заставить французского лидера грубо нарушить дипломатический этикет, разбиралось издание aif.ru.

Макрон принял участие в официальной встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком, придя туда в зеркальных авиаторах. Мероприятие состоялось в помещении — ношение очков в них противоречит нормам делового протокола.

При этом в январе 2026 года Макрон уже появлялся в темных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда свое решение он объяснил лопнувшим сосудом в глазу. В этот раз в окружении французского лидера снова заявили, что у Макрона «проблема с глазом».

Доктор медицинских наук, профессор-офтальмолог Вячеслав Куренков отметил, что все дело может быть в самопроизвольном кровоизлиянии из-за ломкости сосудов.

«Подобное очень часто происходит у людей даже на фоне полного здоровья. Глаз выглядит очень активно красным, и со стороны это смотрится крайне неприятно, как будто человека кто-то ударил или у него развилось какое-то сильное заболевание. Но на самом деле ничего страшного в этом нет», — объяснил Куренков.

Врач пояснил, что в офтальмологии даже существует практика, когда у пациента берут кровь и намеренно вводят ее под конъюнктиву, имитируя подобное кровоизлияние. Этот метод стимулирует трофические процессы, улучшая питание тканей роговицы. При этом у Макрона может быть врожденная предрасположенность к слабости сосудистых стенок или банальная нехватка витаминов в организме.

«Если покраснение возникает часто, это повод для визита в больницу. Нужно оценить общее состояние здоровья, сдать анализы и посмотреть, нет ли фоновых провоцирующих заболеваний», — резюмировал Куренков.

В свою очередь эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева обратила внимание на то, что, появившись на встрече в темных очках, Макрон демонстративно нарушил этикет.

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Напомним, что ранее Макрон выступил перед французскими военными в городе Истр в странном виде — его глаз заплыл кровью. Тогда он подчеркнул, что с ним не произошло ничего серьезного.

При этом в 2025 году в Сети были распространены кадры того, как президент Франции Эммануэль Макрон получил по лицу от своей жены Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам.