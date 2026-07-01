Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима несёт ответственность за действия сотрудников военкоматов на Украине.

«Государство превратилось в уродливого монстра, уничтожающего собственных граждан. Позор тебе, Зеленский!», — написала она в соцсети X.

Так Мендель прокомментировала инцидент с мобилизацией отца-одиночки в Кривом Роге: сотрудники ТЦК забрали 34-летнего мужчину, пока его дочь находилась в детском саду, писали СМИ.

Ранее признанный в России террористом глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* в интервью The Times заявил, что на Украине не изменят подход к мобилизации.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.