Предшественник Каллас заявил о беспорядке во внешней политике ЕС
Предшественник Кайи Каллас на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подверг резкой критике растущее влияние Европейской комиссии (ЕК) в вопросах внешней политики и обороны, заявив, что она выходит за пределы своих полномочий, закрепленных в договорах ЕС. Его слова передает Politico.
«Комиссия не выступает от имени Европейского союза; Комиссия представляет только саму Комиссию. Если начать выстраивать такую институциональную систему, конфликт становится неизбежным», — сказал он.
В качестве примера Боррель указал на недавний визит еврокомиссара по делам Средиземноморья Дубравки Шуицы в Израиль, состоявшийся на фоне дипломатического конфликта между Тель-Авивом и Каллас. По его словам, подобные действия свидетельствуют о том, что ЕК выходит за рамки своих полномочий в сфере внешней политики и создает путаницу относительно того, кто именно представляет ЕС на международной арене.
Ранее стало известно, что ряд чиновников ЕС выступают за ликвидацию внешнеполитической службы. По данным Politico, многие задачи внешнеполитической службы все чаще выполняет ЕК. Кроме того, ЕС столкнулся с личным противостоянием председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.