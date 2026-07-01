Качество образования в ЕС упало до катастрофического уровня

Федеральный министр образования ФРГ Карин Прин представила доклад Bildung in Deutschland 2026, подготовленный специалистами Института исследований образования имени Лейбница (DIPF). Документ, по ее словам, стал самым тревожным за последние 20 лет, сообщает News.ru.

Согласно отчету, в 2024 году 24% немецких школьников не достигли минимального уровня знаний по математике. В 2012 году этот показатель составлял 16%. Падение качества образования фиксируется и в других европейских странах.

В 2022 году Франция заняла 29-е место из 42 по чтению, 26-е по естественным наукам и 22-е по математике в рейтинге стран ОЭСР. В Великобритании средний балл учащихся по математике снизился с 502 в 2018 году до 489 в 2022-м — это самый низкий показатель с 2006 года.

Некоторые страны пытаются переломить тенденцию. Финляндия, Швеция и Нидерланды делают ставку на бумажные учебники, усиление дисциплины и повышение авторитета учителя. Однако эффективность этих мер пока неочевидна.

В Германии на образование в 2025 году выделили 305 млрд евро. С 2024 по 2026 год регионы запустили 347 программ по борьбе с образовательным неравенством, федеральный центр — еще 13. Но, по мнению экспертов, эти инициативы не согласованы и противоречат друг другу, а отчетность по ним увеличивает бюрократическую нагрузку на педагогов.

Одной из причин деградации называют образовательное неравенство. Согласно докладу, дошкольные учреждения посещают только 20% детей из семей с низким социальным и образовательным статусом против 39% из благополучных семей.

Также отмечается, что педагоги вынуждены ориентироваться на худших учеников в классе, что снижает общий уровень обучения. Примером служит решение Минобразования Нижней Саксонии, где деление в столбик перенесли из четвертого в пятый класс. Власти объяснили это необходимостью понимания сути процесса, однако критики указывают на упрощение программ.

Еще один фактор — использование искусственного интеллекта. Дети все чаще перекладывают домашние задания на нейросети, не усваивая материал. В 27% школ ФРГ отсутствуют регламенты по применению ИИ.

Влияет и рост числа детей мигрантов, для которых обучение по европейским стандартам не всегда является приоритетом. Эксперты также указывают на подход к образованию как к услуге, что снижает статус педагога.