Залужный заявил Зеленскому о планах баллотироваться в президенты

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол страны в Лондоне Валерий Залужный заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своих планах баллотироваться в лидеры республики. Об этом пишет «Украинская правда».

«Ему [Залужному] задали конкретный вопрос: "Пойдет ли он на выборы, если они, условно, состоятся осенью этого года?". Залужный однозначно ответил: "Да"», — пишет издание.

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По словам издания, разговор произошел несколько дней назад перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее Залужный заявил, что украинцы через «кровавый опыт» конфликта фактически обрели полноценное понимание своих прав и гражданской ответственности.