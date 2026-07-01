Мощный взрыв прогремел в Полтаве
Взрыв прогремел в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Инцидент произошел на фоне объявленной опасности, передает РИА «Новости». Информацию подтвердил украинский телеканал «Общественное».
«В Полтаве слышны звуки взрыва», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале вещателя.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, промышленное предприятие и объект энергетики были повреждены в Полтавской области.
Ракеты «Искандер» нанесли удары по военным целям в Полтаве.
Во время воздушной тревоги в Полтаве произошел взрыв.