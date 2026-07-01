«Экономят на немцах ради Киева»: в Берлине раскритиковали реформы Мерца

Депутат от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер назвал недопустимой жесткую экономию на нуждах немцев ради финансовой поддержки Украины. Об этом он написал в соцсети X, передает РИА Новости.

Поводом для резкой критики стало заявление министра здравоохранения от правящей партии ХДС Нины Варкен. Она призвала жителей Германии приготовиться к «неизбежным» трудностям и сокращению расходов в сфере ухода за больными и пожилыми людьми.

«Неизбежен только конец правительства [канцлера Фридриха] Мерца! Выбирайте нас, АдГ, и мы снова будем делать политику для Германии!», - написал Фронмайер.

Депутат назвал призывы ХДС к гражданам возмутительными. Депутат подчеркнул, что правительство направило более 100 миллиардов евро на помощь Украине, а теперь пытается экономить на своем народе, и призвал к смене политического курса.

Суть реформы Варкен заключается в жестком ограничении расходов системы государственного страхования и поиске новых источников дохода. По мнению министра, это позволило бы избежать резкого повышения страховых взносов для населения.

Законопроект Варкен предлагает сократить на 30 процентов пенсионные взносы за граждан, которые самостоятельно ухаживают за своими пожилыми или больными родственниками. Кроме того, документ откладывает на более поздний срок выплату специальных доплат для жителей домов престарелых, что, по мнению критиков, вынудит половину нуждающихся в стационарном уходе людей просить социальные пособия по бедности.