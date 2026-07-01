Боррель: расширение функций ЕК привело к неразберихе во внешней политике ЕС

Желание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен расширить функции своего ведомства привело к "полному хаосу" во внешней политике сообщества. Такое мнение высказал бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Еврокомиссия не говорит от имени Европейского союза, она представляет только саму себя", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico.

В качестве примера, где ЕК "перегибает палку" и забирает себе функции Европейской службы внешних действий (EEAS), бывший чиновник отметил поездку еврокомиссара по делам Средиземноморья Дубравки Шуицы. По его словам, у еврокомиссара не было полномочий для совершения такой поездки и представления всего ЕС, особенно когда Израиль "запретил въезд верховному представителю ЕС по иностранным делам".

Помимо этого, Боррель заявил, что институциональная напряженность возникает и в сфере оборонной политики ЕС. Он подчеркнул, что назначение Андрюса Кубилюса еврокомиссаром по обороне противоречит функционалу ЕК, которая "не может претендовать на роль теневого Пентагона".

Ранее Politico сообщало, что главной задачей Шуицы в Израиле было продление на три месяца миссии по приграничной помощи EUBAM Rafah и миссии по поддержке гражданской полиции Палестины EUPOL COPPS. До этого глава МИД еврейского государства Гидеон Саар объявил, что разрывает контакты с Каей Каллас. Министр объяснил это несогласием с заявлением главы евродипломатии, в котором она сравнила Израиль с ЮАР времен апартеида, назвал это "кровавым наветом" и потребовал извинений.