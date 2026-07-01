Рютте поставил НАТО задачу перед возможными переговорами Москвы и Киева

Генсек НАТО Марко Рютте поставил перед альянсом задачу, которую необходимо выполнить перед тем, как «в один прекрасный день» начнутся переговоры России и Украины. Он рассказал о ней в интервью Financial Times (FT).

По словам генерального секретаря НАТО, Украина якобы демонстрирует некоторые успехи в конфликте. Он рассказал, что это признал и американский лидер Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме.

Однако, отметил он, это не означает, что Москва охотно пойдет на уступки в рамках мирного процесса.