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СМИ сообщили о возможном возвращении Орбана к власти в Венгрии

Чрезмерно радикальные шаги премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывают опасения на Западе. Это может обернуться возвращением к руководству страной Виктора Орбана, пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Magyar Nemzet.

"Одна из структур Сороса — а именно Human Rights Watch* — беспокоится за Венгрию. <…> Поспешное изменение конституции, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий "подрывают верховенство права". <…> Их волнует то, что, если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана", — говорится в публикации.

Трамп заработал в 2025 году более миллиарда долларов на криптовалюте

Президент США Дональд Трамп заработал в 2025 году более миллиарда долларов на криптовалюте. Криптоактивы стали основным источником дохода американского лидера, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый отчет.

Во вторник Управление по этике государственных служащих США обнародовало отчет. Примечательно, что декларация Трампа за 2025 год занимает 927 страниц.

Так, общий доход от криптоактивов президента США превысил 1,4 миллиарда долларов. Криптовалюта стала основным источником поступлений для президента и с большим отрывом обогнала выручку от его гостиничного и гольф-бизнеса.

"Оказались не готовы": на Западе забили тревогу после важных слов Путина

Бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель заявил, что слова президента России Владимира Путина о том, что сохранение статуса сильной державы — это вопрос выживания его страны, доказали несостоятельность курса Запада. По его словам, Запад страдает манией величия, пишет РИА Новости со ссылкой на портал местного издания Die Weltwoche.

"Путин заявил, Россия может быть только сильной и независимой державой. Либо она будет такой, либо России не будет вообще. Вот масштаб, в котором мыслит Путин. Именно поэтому меня так сильно беспокоит, что Запад опьянен морализаторством и страдает манией величия. Ведь для русских это действительно вопрос выживания. Для нас это не вопрос выживания. Но мы максимально подняли ставки и сами себя втянули в конфронтацию, к которой оказались не готовы", — сказал он.

"Совсем раздавлен": в США раскрыли, что произошло с главкомом ВСУ Сырским

Критическое истощение Украины проявляется в подавленном состоянии главкома ВСУ Александра Сырского, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, главком осознал невозможность сдержать натиск российских войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу Redacted.

"Сырский — это своего рода наглядное отражение нынешнего состояния Украины. Вы когда-нибудь видели человека более угасающего, более удрученного и более истощенного, чем этот конкретный генерал? Он отражает саму реальность. Когда он начинает рассуждать о действиях <…> России, он прекрасно понимает, что ему просто нечего им противопоставить. Поэтому он, очевидно, совсем раздавлен. Он мало что сможет сделать, когда русские примут окончательное решение", — подчеркнул он.

"Они не работают". В США рассказали об обмане, связанном с СВО

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что на Западе пытаются скрыть правду о ходе конфликта на Украине. Он добавил, что ни у кого нет защиты против части российского оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Идет что-то вроде циркового представления. <…> Запад пытается отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает в конфликте на земле", — отметил Макговерн.

Эксперт добавил, что против нескольких видов российского оружия сегодня ни у кого нет защиты.

*Внесена в перечень нежелательных организаций в России.