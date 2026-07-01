В НАТО не кризис, а адаптация: министр Турции оценил угрозы

Текущее состояние Североатлантического альянса на фоне заявлений о возможном выходе Соединенных Штатов следует рассматривать не как кризис, а как этап подстройки под новые реалии. Такую оценку в интервью Reuters дал министр обороны Турции, генерал армии Яшар Гюлер.

© Московский Комсомолец

По его словам, НАТО сохраняет за собой статус ключевой и уникальной платформы, обеспечивающей безопасность в евроатлантическом регионе. Гюлер подчеркнул, что процессы, происходящие в блоке, являются естественной реакцией на трансформацию глобальной обстановки в сфере безопасности.

Глава турецкого оборонного ведомства также высказался о позиции Вашингтона. Он отметил, что у США отсутствуют планы по выходу из состава альянса, однако американская сторона настаивает на перераспределении бремени ответственности и ожидает более активного участия со стороны европейских союзников и Канады.

Меланшон призвал Францию выйти из НАТО ради переговоров с Россией

Гюлер сообщил, что в ходе предстоящего саммита НАТО в Анкаре предполагается активизировать работу над созданием дорожной карты, направленной на усиление так называемой европейской опоры в структуре альянса. При этом он особо указал на важность сохранения трансатлантической связки, а также на то, что механизмы ядерного обмена и участие США в системе расширенного сдерживания остаются критически важными элементами для обеспечения коллективной обороны.

Отдельно министр остановился на инициативах Европы в сфере укрепления обороноспособности. Анкара в целом положительно оценивает эти шаги, однако, как заявил Гюлер, европейским проектам недостает инклюзивности. По его убеждению, исключение Турции, обладающей значительным военным потенциалом, из этих оборонных схем является стратегически ошибочным решением.

Глава Минобороны также подтвердил приверженность Турции курсу на наращивание военных расходов стран-членов НАТО до целевого показателя в 5% от ВВП к 2035 году. При этом турецкая сторона планирует достичь всех установленных ориентиров уже к 2029 году.