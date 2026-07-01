СМИ сообщили о возможном возвращении Орбана к власти в Венгрии

Радикальные шаги премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, включая поспешные конституционные изменения, вызвали тревогу на Западе и опасения из-за возможного политического реванша Виктора Орбана, пишет Magyar Nemzet.

Как отмечает Magyar Nemzet, чрезмерно резкая линия нового главы правительства Венгрии настораживает западные круги. В публикации подчеркивается, что наибольшую озабоченность вызывают быстрые поправки в конституцию и игнорирование процедурных гарантий.

«Одна из структур Сороса – а именно Human Rights Watch [внесена в перечень нежелательных организаций в России] – беспокоится за Венгрию», – приводит текст статьи РИА «Новости».

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Авторы материала добавляют, что в западных структурах опасаются: если Мадьяр «перегнет палку» в начале своего курса, это поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Подчеркивается, что такое «безумие» способно привести к быстрому краху премьер-министра и возвращению к власти Орбана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр объявил о запуске с сентября всеобъемлющего процесса разработки новой конституции.

Парламент Венгрии по инициативе партии «Тиса» одобрил конституционную поправку об ограничении двумя сроками пребывания на посту премьера, фактически блокируя возвращение Орбана.