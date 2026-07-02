Доходы Трампа в 2025 году беспрецедентны для президентов США

Рост состояния президента США Дональда Трампа за прошлый год является беспрецедентным для американских лидеров. Об этом сообщает The Washington Post. По данным последней финансовой декларации Трампа, его доходы в 2025 году выросли до более чем $2,2 млрд, этому способствовали вложения в криптовалюту и связанные с ней проекты.

В публикации отмечается, что ни один из предыдущих американских лидеров во время своего президентства не получал таких доходов, какие заработал Трамп. Накануне сообщалось, что Трамп в 2025 году заработал на криптовалюте почти $1,5 млрд. В декларации указаны $594 млн от продажи токенов связанной с семьей главы государства компании World Liberty Financial, $636 млн через мемкоин-структуру CIC Digital LLC, $197 млн от продажи доли в Stablecoin Holdco. Также на цифровых кошельках CIC Digital LLC не менее $60 млн.

9 июня агентство Reuters сообщило, что семья президента США за неполные полтора года его второго президентского срока заработала на криптовалюте не менее $2,3 млрд. При этом привлеченные ею инвесторы потеряли такую же сумму.