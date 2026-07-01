США направили почти тысячу военных в пострадавшую от землетрясений Венесуэлу

США разместили свыше 900 военнослужащих в Венесуэле для оказания помощи в борьбе с последствиями разрушительных землетрясений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу Южного командования ВС США генерала Фрэнсиса Донована.

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По его словам, еще порядка 800 военных размещены в Кюрасао и Пуэрто-Рико. Также ВС США задействовали четыре-пять разведывательных БПЛА MQ-9 ‌Reaper для сбора данных.

«Мы используем те же средства, которые могли бы применять для отслеживания угроз в полушарии, чтобы теперь обеспечивать открытость дорог и знать, где находятся поврежденные здания», — подчеркнул Донован.

Генерал не смог ответить на вопрос, на какой период переброшены американские военные в Венесуэлу. При этом он уточнил, что ВС США не готовятся к продолжительному развертыванию, а занимаются исключительно оказанием помощи пострадавшей республике.

Венесуэла в гневе: после землетрясений власти не помогают

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе и ряде штатов. Многие дома оказались разрушены, также был поврежден аэропорт имени Симона Боливара.

30 июня спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес сообщил, что из-за подземных толчков не выжили 1943 человека. По его словам, в результате происшествия пострадали 10 571 человек. Спасатели извлекли из-под завалов 6461 человека. Еще около 13,4–13,5 тысячи смогли выбраться самостоятельно или с помощью родных и соседей. При этом разбор завалов продолжается.

Ранее США смягчили санкции против Венесуэлы из-за землетрясения.