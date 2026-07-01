WSJ: в Белом доме заявили, что военные США и Ирана открыли канал связи

В Белом доме утверждают, что американские и иранские военные открыли и используют канал связи, пишет The Wall Street Journal.

«Представитель Белого дома заявил, что канал для урегулирования конфликта открыт и уже используется обеими сторонами», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Тегеран якобы запросил встречу с Вашингтоном.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Доху на этой неделе для переговоров с Ираном.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи при этом заявил, что Тегеран в ближайшие дни не планирует проводить переговоры с американской делегацией в Дохе.