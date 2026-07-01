Вэнс: США урегулируют разногласия с Ираном методом кнута и пряника

Вашингтон прибегает к методу кнута и пряника в процессе урегулирования разногласий с Ираном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Иранцы не наносили ударов по судам в последние пару недель, нефть проходит через Ормузский пролив отчасти благодаря тому, что президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что если иранцы нанесут удары по судам, мы атакуем в ответ. Иногда в этом вопросе требуется прибегнуть к кнуту и прянику", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс отметил, что США в ходе переговоров видят от Ирана как "позитивные сигналы, так и негативные". Он выразил надежду на то, что дипломатические усилия сторон увенчаются успехом.