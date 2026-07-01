Нетаньяху предрек бесконечную войну на Ближнем Востоке

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что война его страны против Ирана, палестинского движения ХАМАС и ливанской группировки «Хезболла» не завершена и в обозримом будущем не закончится. Свое заявление он сделал в интервью местному «14 каналу», передает The Times of Israel.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли считать боевые действия на этих фронтах оконченными, глава правительства ответил категорично: «Это никогда не закончится». По его словам, выживание на Ближнем Востоке и в мире требует демонстрации силы. При этом Нетаньяху подчеркнул, что Израиль одержал «огромные успехи», значительно ослабив противников и отразив угрозы, и сейчас страна сильнее, чем когда-либо.

Говоря о дальнейших планах, премьер отметил необходимость «разобраться с остатками иранской оси» и параллельно воспользоваться возможностями для заключения мирных соглашений. Он упомянул о «непредвиденных» договоренностях с Ливаном, не вдаваясь в детали, но дал понять, что контакты ведутся и с другими государствами.

При этом Нетаньяху ранее уже давал понять, что не намерен выводить войска из буферной зоны на юге Ливана до полного обеспечения безопасности северных границ Израиля. Эти заявления прозвучали на фоне подписанного при посредничестве США рамочного соглашения между Израилем и Ливаном, которое, по словам Нетаньяху, нанесло серьезный удар по Ирану и «Хезболле», однако сама группировка назвала документ актом «капитуляции» и отвергла его.