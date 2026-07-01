Вылет сборной Германии с чемпионата мира обернулся для страны не просто спортивной неудачей, а символом системного кризиса. К такому выводу приходит издание Politico, отмечая, что фиаско на футбольном поле многие немцы восприняли как трагедию, но истинная проблема лежит значительно глубже.

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В публикации проводится параллель между состоянием национальной команды и политическим курсом Берлина. Депутат Европарламента Мари-Аньес Штрак-Циммерманн написала в соцсетях, что сборная играет так же, как действует правительство, где много амбиций, но отсутствует решимость, а каждый борется в одиночку без готовности брать на себя ответственность.

Мерц признал наличие кризиса в Германии

По мнению авторов материала, упадок затронул не только спорт, но и некогда эталонные отрасли экономики. За последнее десятилетие, напоминает издание, автомобильный сектор и промышленная база Германии утратили былой блеск. В качестве иллюстрации приводится контраст: в 2014 году немцы разгромили Бразилию со счетом 7:1, а VW готовился стать мировым лидером, тогда как сейчас компания объявляет о сокращении десятков тысяч сотрудников, а Bosch готовится к масштабным увольнениям.

Уровень безработицы в ФРГ поднялся до максимальных отметок с начала пандемии коронавируса. Страну, ранее ассоциировавшуюся с надежностью, эффективностью и инженерным совершенством, сейчас все чаще характеризуют через хронические задержки поездов и неспособность реализовать инфраструктурные проекты. Негативные процессы отражаются и на международной арене: президент США Трамп демонстрирует пренебрежение к канцлеру Мерцу, а Вашингтон объявил о выводе своих войск с немецкой территории.