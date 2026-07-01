Западные страны фактически воюют против России, используя Украину в качестве инструмента. Такое мнение опубликовало хорватское издание Advance, отметив, что в последние недели характер поддержки Киева кардинально изменился.

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В публикации подчеркивается, что если на начальном этапе действия Запада можно было интерпретировать как помощь украинской обороне, то сейчас происходящее все больше походит на полноценное противостояние с Москвой, где Украина выступает лишь средством.

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Авторы материала также обращают внимание на то, что Россия обладает колоссальными территориями, мощной промышленной базой и государственным аппаратом, способным компенсировать военные потери за счет ресурсов в регионах, что делает ее устойчивой к такому давлению.

В Москве неоднократно заявляли, что наращивание военных поставок Киеву лишь затягивает конфликт и напрямую втягивает государства альянса в противостояние. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением для Украины представляют собой законную цель для ВС РФ. В Кремле также отмечали, что западное "накачивание" оружием негативно сказывается на перспективах мирного урегулирования.