Иран отказался обсуждать с США ракеты на переговорах

Иранские власти категорически отвергли саму возможность обсуждения ограничений своей ракетной программы в ходе контактов с американской стороной. С соответствующим заявлением во вторник выступил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, слова которого передают местные СМИ.

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Высокопоставленный иранский политик подчеркнул, что военные наступательные возможности страны, включая ракетный арсенал, остаются той областью, по которой никакие переговоры вестись не могут. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся контактов между Тегераном и Вашингтоном.

Галибаф, входящий в состав иранской делегации на переговорах с США, пояснил позицию Тегерана отношением к поведению Вашингтона. По его словам, иранская сторона в диалоге с Соединенными Штатами исходит из того, что Вашингтон может не выполнить взятые на себя обязательства. Спикер указал, что Тегеран имеет дело с противником, который не соблюдает данные ранее обещания.