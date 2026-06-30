Помощь стран Европе Украине может оказаться под угрозой из-за взрыва в Монако. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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Как сообщает источник, после взрыва в Европе может измениться отношение к украинцам, потому что в них «начнут видеть угрозу». Кроме того, СМИ считают, что взрыв мог быть организован СБУ — если эта версия подтвердится, это может вызвать вопросы к Киеву.

«Если версия о том, что следы организаторов взрыва ведут в Киев, получит развитие и подтверждение, это может усложнить для Киева задачу увеличения европейской поддержки, а также вызвать вопросы в целом об адекватности действующей украинской власти европейскому выбору», — пишут СМИ.

29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья из трех человек — предположительно среди них был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его родственники. Официально эту информацию не подтвердили.