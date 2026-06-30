В соседней с Россией стране отказались от проводных телефонов

Финляндия завершает эпоху проводной телефонной связи — с 1 июля крупнейший телекоммуникационный оператор республики Elisa прекращает обслуживание стационарных линий, передает телекомпания Yle.

Журналисты отметили, что Telia и DNA, также входящие в число крупных операторов, отказались от обслуживания проводной телефонной сети в 2019 и 2025 годах соответственно.

Таким образом, пояснили обозреватели, в стране больше не останется крупных операторов, предоставляющих услуги стационарной связи.

По их данным, проводная телефонная сеть функционировала в Финляндии с конца XIX века, однако на протяжении последних десятилетий стремительно теряла абонентов.

Так, к началу 2026 года у Elisa осталось лишь несколько тысяч действующих проводных подключений — сеть использовалась преимущественно для домашних телефонов, факсимильной связи и переговорных устройств, установленных в лифтах.

Авторы статьи уточнили, что ряду пользователей удалось сохранить привычные номера — теперь они будут относиться к мобильным телефонам.