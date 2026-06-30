СМИ сообщили вероятную дату президентских выборов во Франции

Первый тур может состояться 18 апреля 2027 года, а второй — 2 мая.

Данные опубликовала газета Le Figaro со ссылкой на источники.

По информации Ouest France, соответствующие даты будут предложены в ходе заседания совета министров под председательством президента республики Эммануэля Макрона 1 июля.

«Консультации между МВД и различными политическими партиями состоялись, а окончательное решение остаётся за главой государства и должно быть подписано правительством», — пояснили журналисты.

Даты выбираются согласно конституции, до истечения срока полномочий действующего президента. Макрон не будет принимать участие в выборах согласно законодательству.