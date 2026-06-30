Перспективы конфликта Турции и Израиля из-за признания геноцида армян оценили

Элиты Израиля считают Турцию следующим крупным противником после Ирана. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Яков Рабкин, заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета (Канада), автор книг «Сионизм в 101 цитате» и «Израиль, война и мiръ».

По мнению Рабкина, признание правительством Израиля геноцида армян в первую очередь нацелено на привлечение армянского лобби в Конгрессе США к борьбе против усиления военно-промышленного сотрудничества с Турцией. Он также отметил попытки Израиля воспрепятствовать производству на турецкой территории американских истребителей-невидимок F-35, так как это может нивелировать преимущество страны в военном потенциале. Политолог подчеркнул, что благодаря военной помощи США Израиль располагает качественным превосходством в вооружении на Ближнем Востоке, однако ситуация может измениться после заключения соглашения о совместном производстве вооружений между Турцией, Пакистаном, Египтом и Саудовской Аравией.

При этом эксперт указал, что Баку и Анкара продолжают перекачку азербайджанской нефти на израильские танкеры в турецком порту Джейхан, удовлетворяя значительную часть энергетических потребностей Тель-Авива.

«Не следует придавать особого значения гневным заявлениям, звучащим в Анкаре и Баку. А вот к установившемуся в Израиле мнению о том, что Турция — следующий после Ирана противник, прислушаться следует», — резюмировал политолог.

Ранее заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская назвала в интервью «Ленте.ру» Турцию новой угрозой для Израиля. По словам политолога, каждый из перечисленных аспектов турецкой политики мог бы не вызывать беспокойства для государства, однако вместе они кажутся для властей страны угрозой.