Италия лишила Киев долгосрочной помощи НАТО

Страны-участницы Североатлантического альянса в ходе подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год, пишут обозреватели Томас Гутшкер, Маттиас Высува в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Журналисты отметили, что в рамках подготовки к саммиту в Брюсселе прошла встреча представителей стран альянса. Участники обсудили ряд вопросов текущей повестки, в частности, проект итоговой декларации предстоящего саммита.

Документ в первоначальной версии предполагал, пояснили обозреватели, что союзники подтвердят свои обязательства «сохранить в 2027 году как минимум сопоставимый уровень» поддержки Киева.

Представители стран альянса пришли к консенсусу по ряду ключевых вопросов, утвердили выделение 70 млрд евро на военную поддержку Украины во второй половине 2026 года. Вместе с тем, странам НАТО не удалось согласовать выделение крупной суммы Киеву на 2027 год — против этот пункта выступила Италия.

Соединенные Штаты также не утвердили ряд пунктов документа, в том числе, формулировку о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы.

Авторы статьи отметили, что следующий раунд переговоров представителей стран НАТО про проекту декларации намечен на четверг, 2 июля.