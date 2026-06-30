Трамп рассказал о победе Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдача гражданства его страны по рождению является победой Китая. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

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Таким образом Трамп прокомментировал решение Верховного суда США, который сохранил всеобщую практику выдачи гражданства при рождении на территории страны. При этом, ранее суд заблокировал инициативу Трампа об ограничении этой практики только на тех детей, чьи родители находятся в США законно и на постоянной основе.

«Хочу поблагодарить председателя Си и великую страну Китай с ее огромной победой гражданства по рождению», — написал он.

Отметим, что ранее Трамп также заявил, что такая практика выдачи гражданства используется миллионерами из Китая для получения их детьми паспорта США.

Ранее Верховный суд отклонил указ Трампа об отмене гражданства США по праву рождения.