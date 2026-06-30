Иран подтвердил снятие морской блокады США

Спикер парламента Ирана и руководитель иранской переговорной группы по диалогу с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон полностью отменил морскую блокаду Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

«Да... вы видели, что [президент США Дональд] Трамп об этом объявил, даже 30 дней не прошло», — заявил Галибаф, отвечая на вопрос, сняли ли США морскую блокаду с Ирана полностью.

Он отметил, что в настоящее время иранские торговые суда и нефтяные танкеры беспрепятственно осуществляют навигацию, а при прохождении через Оманский залив не сталкиваются с какими-либо ограничениями или препятствиями.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в пятницу, 19 июня. В рамках сделки руководство американского Минфина выдало генеральную лицензию, которая разрешает добычу, поставку и продажу иранской нефти. Временное смягчение санкций будет действовать до 21 августа.